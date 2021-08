Warszawa. Koniec wakacji. Zmiany w transporcie publicznym

Jak podkreśla w komunikacie stołeczny ratusz, mieszkańcy stolicy często pracują zdalnie i mniej podróżują po mieście. Dużą grupą pasażerów, której już od dawna nie było w pojazdach WTP, są studenci. Dziś z Warszawskiego Transportu Publicznego korzysta o połowę mniej pasażerów niż przed pandemią. Mimo, że pandemiczne ograniczenia zostały zniesione, jeszcze nie wszyscy pasażerowie wrócili do komunikacji. Zwykle w wakacje było ich mniej ok. 30 proc. Analizowane są dane o liczbie pasażerów w pojazdach poszczególnych linii, w kluczowych węzłach przesiadkowych i na głównych ciągach komunikacyjnych a także o sprzedaży biletów. To pozwala na dostosowanie funkcjonowania WTP do aktualnej sytuacji.