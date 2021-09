Warszawa. Kopulaki o nietypowych kształtach. Miały obejść prawo PRL

Najpierw spółdzielnia "Zakątek" chciała postawić około 70 kopulaków. Ostatecznie wybudowano ich tylko 10, ponieważ wystąpiły problemy z budżetem i dostępnością materiałów. Było to sześć większych trzykopułowych i cztery mniejsze dwukopułowe. Nie wszystkie z nietypowych domów przetrwały do czasów obecnych. Zachowało się pięć. Pozostałe zburzono lub znacznie przebudowano. Obecnie są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.