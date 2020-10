Warszawa. Koronasceptycy idą przez stolicę

Braun był bez maseczki. Rozmawiał też z policjantami w radiowozie pod kolumną Zygmunta, którzy zabezpieczają manifestację. W tym czasie głos z megafonu nawoływał do odmawiania przyjmowania mandatów za brak maseczki.

Polityk Konfederacji w swoim przemówieniu nawoływał, by nie zgadzać się na ingerowanie władzy w to, co zakładają na siebie obywatele i na podejrzewanie, że 40 milionów Polaków jest nosicielami koronawirusa.