Warszawa. Koronawirus u pracownika SKM. Będą zmiany w kursowaniu pociągów

- linii S1 nr 99382/3 ze stacji Warszawa Wschodnia (odjazd o godz. 5:15) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99751 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 5:55) do stacji Wieliszew został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99703 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 6:04) do stacji Legionowo Piaski został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99252 ze stacji Wieliszew (odjazd o godz. 6:56) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 będzie opóźniony o około 25 minut,

- linii S9 nr 99202 ze stacji Legionowo Piaski (odjazd o godz. 7:14) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99731 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 8:49) do stacji Legionowo został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99230 ze stacji Legionowo (odjazd o godz. 10:10) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99711 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 11:38) do stacji Legionowo Piaski został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99210 ze stacji Legionowo Piaski (odjazd o godz. 12:33) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99234 ze stacji Legionowo Piaski (odjazd o godz. 14:09) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99713 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 14:12) do stacji Legionowo Piaski został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99715 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 15:00) do stacji Legionowo Piaski został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99212 ze stacji Legionowo Piaski (odjazd o godz. 15:29) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99214 ze stacji Legionowo Piaski (odjazd o godz. 16:08) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99719 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 16:57) do stacji Legionowo Piaski został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99721 ze stacji Warszawa Zachodnia peron 8 (odjazd o godz. 17:59) do stacji Legionowo Piaski został odwołany w całej relacji,

- linii S9 nr 99218 ze stacji Legionowo Piaski (odjazd o godz. 19:12) do stacji Warszawa Zachodnia peron 8 został odwołany w całej relacji.