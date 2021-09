Warszawa. Korony najbliżej nieba. Drzewa wjechały na taras Varso Tower

Będą dwa tarasy widokowe dla publiczności, na które będzie można wjechać windą, poruszającą się z prędkością 8 metrów na sekundę. Teraz wjechały tam jednak drzewa. To sześciometrowe okazy głogów. Zazielenią dwa miejsca widokowe. Pierwszy, na wysokości 205 metrów będzie otwarty i pozwoli na to, by poczuć wiatr we włosach, jak na górskim szczycie. Drugi, położony na wysokości 230 metrów, będzie oszklony. Wjazd na ten taras będzie okazją, by znaleźć się dwa razy wyżej niż na tarasie widokowym Pałacu Kultury i Nauki.