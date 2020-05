Warszawa. Kradzione pampersy na wagę złota

Warszawa. Ukradli z marketu cztery paczki pampersów

Dwaj mężczyźni wybrali się na zakupy do jednego z dyskontów na Ursynowie. Wybrane przez siebie produkty umieścili w wózku sklepowym. Teoretycznie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zamiast do kas ruszyli prosto do wyjścia.