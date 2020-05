Warszawa. Która dzielnica jest najbezpieczniejsza? Ranking nie pozostawia wątpliwości

Warszawa. W której dzielnicy mieszkańcy czują się najbezpieczniej?

Jak wygląda sytuacja po trzech latach? Okazuje się, że najniebezpieczniejszymi dzielnicami stolicy są: Praga-Północ (3,45), Śródmieście (3,53), Ochota (3,66), Targówek (3,69) i Włochy (3,69). Z badania, w którym mieszkańcy musieli ocenić, w której z dzielnic czują się bezpiecznie po zmroku oraz w której lokalizacji dzieci mogą bez ryzyka bawić się poza domem, po raz kolejny zwyciężył Wilanów. Na zaszczytnym drugim miejscu znalazł się Ursynów, a trzecie należy do dzielnicy Wesołej.

- Wilanów i Ursynów to jedne z najmłodszych dzielnic Warszawy. Mieszkają tu ludzie w zbliżonym wieku i sytuacji rodzinnej. Podobnie rzecz ma się z Wesołą. Przeważa tu jednorodzinna, rezydencjonalna zabudowa, co sprzyja budowaniu sąsiedzkich więzi. Wszystko to przekłada się na wysokie poczucie bezpieczeństwa – mówiła Małgorzata Podbielska z biura En Casa Premium Real Estate.