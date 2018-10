Warszawa: lekarz brał łapówki za zwolnienia, dostał 105 zarzutów

Rafał M., 48-letni lekarz medycyny pracy z Warszawy, miał za łapówki wystawiać zaświadczenia o chorobie pacjentów i wydawać kierowcom orzeczenia lekarskie. Prokuratura postawiła mu 105 zarzutów.



Ale to nie wszystko. 48-latek pobierał też od pacjentów pieniądze za wydawanie orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na konkretnych stanowiskach. Dotyczyło to m.in. kierowców ciężarówek, którym wydawał zaświadczenia lekarskie uprawniające do kierowania tymi pojazdami. Nie przeprowadzał żadnych badań, zdarzało się też, że nie miał kontaktu z osobami, którym wystawiał orzeczenia. - W niektórych przypadkach wystawiał zaświadczenia ze wsteczną datą - stwierdził prokurator.