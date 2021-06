Warszawa. Letniska. Sentymentalna podróż po linii otwockiej

Subiektywny przewodnik po linii otwockiej stworzyła Agnieszka Kowalska. Autorka jest dziennikarką, redaktor naczelną serwisu Warszawawarsaw.com. Ma na koncie już alternatywne przewodniki po Warszawie z cyklu "Zrób to w Warszawie!" i "Warszawa Warsaw", napisała też książkę dla dzieci "Hej, Szprotka!". Jej najnowsze dzieło to zaproszenie do zwiedzania magicznych podwarszawskich okolic.