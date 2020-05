Warszawa. Łoś uratowany! Olbrzym w Parku Skaryszewskim. Jest nagranie z akcji ratunkowej!

Warszawa - po Parku Skaryszewskim biega łoś

Niecodzienny widok w Parku Skaryszewskim. Parkowymi alejkami przechadza się olbrzymi łoś. Zwierzę odwiedziło park prawdopodobnie w poszukiwaniu jedzenia. Na miejscu jest straż miejska, która zabezpieczyła teren tak, by niespodziewany gość nie uciekł poza teren parku. Trwa oczekiwanie na łowczego, który ma złapać łosia, by można było go przetransportować do Kampinoskiego Parku Narodowego.