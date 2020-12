Warszawa. Ludzkie szczątki przy Tunelowej? Robotnicy wykopali coś podobnego do kości

Sprowadzona została grupa dochodzeniowo-śledcza, która będzie badać znalezisko. Być może szczegółowe badania będą mogły dopiero rozstrzygnąć, czy to kości i czy należały do ludzi. Tymczasem, jak informuje Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV na Woli, za wcześnie jest, by potwierdzić, czy mowa o ludzkich szczątkach oraz o tym, w jaki sposób się tam znalazły.