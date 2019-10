Warszawa. Makabryczna kłótnia na przystanku. Mężczyzna raniony "tulipanem"

Kłótnia na stołecznym Grochowie mogła skończyć się tragedią - jeden z mężczyzn został raniony rozbitą butelką. Podejrzany oddalił się z miejsca zdarzenia, ale po chwili został zatrzymany. Poszkodowany został przewieziony do szpitala.

Awantura między dwoma znajomymi rozegrała się na przystanku autobusowym przy ul. Chłopickiego. To okolice Aresztu Śledczego Grochów. Pierwsze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy za pośrednictwem platformy dziejesie.wp.pl

Między mężczyznami doszło do nieporozumienia. W pewnym momencie jeden z nich rozbił butelkę, a jej resztkami zaatakował znajomego. Wiadomo, że został on ranny i przewieziony do szpitala, ale policja nie udziela informacji o jego stanie.