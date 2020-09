Warszawa. "Marzenia mam". Mieszkańcy Targówka na deskach Teatru Rampa

40 osób na scenie, a wśród nich m.in. pielęgniarka, informatyk i nauczycielka oraz uczniowie szkół podstawowych i wyższych. Na co dzień związani są z przeróżnymi profesjami, wspólne dla tych osób jest jednak miejsce zamieszkania – to prawobrzeżna część Warszawy, a przede wszystkim Targówek. Łączy ich jeszcze jedno – wszyscy "po godzinach" śpiewają, tańczą i uczą się swoich teatralnych ról.

W Teatrze Rampa od 2016 roku odbywają się warsztaty teatralne i musicalowe dla mieszkańców Targówka i innych prawobrzeżnych dzielnic stolicy. Jest to część realizacji projektu rewitalizacyjnego prawobrzeżnej Warszawy. W ramach tej inicjatywny podobne zajęcia artyści prowadzą także m.in. w pogotowiach opiekuńczych dla dzieci.

"Marzenia mam" to efekt prowadzonych dla warszawiaków zajęć. Pomysł spektaklu powstał w 2017 roku. Autorką sztuki jest Joanna Górniak, aktorka teatralna i filmowa, związana z "Rampą" od 2007 roku.

"Spektakl ukazuje rodzinę wielodzietną, w której ojciec traci pracę. Najstarsza córka marzy o śpiewaniu. Po przeprowadzce do dużego miasta, udaje jej się dostać do teatru, gdzie jest olbrzymia konkurencja i rywalizacja, a dziewczyna wystawiona zostaje na niejedną próbę. Scenariusz został tak wymyślony, aby angażował wszystkich aktorów, stąd we wspomnianym teatrze odbywają się castingi muzyczne. Na scenie możemy zobaczyć dzięki temu przekrój pokoleń, dzieci występują u boku dorosłych i seniorów" – opowiada w rozmowie z WawaLove Joanna Górniak.