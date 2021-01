Warszawa. Marznący deszcz i gołoledź. IMGW alarmuje

"Dziś prognozujemy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu również deszczu. Początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura od 0 st. C na północy i w centrum do 6 st. C na południowym wschodzie" – czytamy w sobotnim komunikacie wydany przez IMGW w mediach społecznościowych.