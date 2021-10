Warszawa. Mecz Polska-San Marino. Będą problemy

Od godziny 18.30, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką, natomiast linii E-1 trasą: most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – most Świętokrzyski.