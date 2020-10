Warszawa. Mediacja w urzędzie. Wystarczy się zgłosić

Jak podkreśla stołeczny ratusz, wprowadzenie mediacji umożliwiło warszawiakom i stołecznym przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu spraw przy udziale niezależnego mediatora, co ma niebagatelne znaczenie, gdy między stronami istnieje potencjalny konflikt interesów.

Wystarczy zgłosić się do urzędu biura lub dzielnicy i wnioskować o mediację w sprawach, których charakter na to pozwala. Są to sprawy w szczególności z zakresu budownictwa i architektury, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i zieleni, gospodarki wodnej, nieruchomości, koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.