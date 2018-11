Warszawa: mężczyzna groził nożem w centrum handlowym

Obsługa sklepu galerii Wola Park podejrzewała, że jeden z kupujących dokonał kradzieży. Kiedy go zatrzymano, zaczął się agresywnie zachowywać i grozić sprzedawcom, więc został zamknięty na zapleczu.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 16.30 - informuje tvnwarszawa.pl. O niebezpiecznej sytuacji poinfomował portal jeden z czytelników, który robił zakupy w centrum handlowym. Jak twierdził, drzwi zaplecza jednego ze sklepów zostały zamknięte i trzymała je ochrona. W środku miał być człowiek, który groził nożem. Próbował się wydostać.

Stołeczna policja potwierdziła, że doszło do takiej sytuacji, a mężczyzna miał ze sobą "ostre narzędzie". Akcja policji zakończyła się około godz. 18.00. - Mężczyzna został zatrzymany. Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do samookaleczenia - powiedziała portalowi Ewa Szymańska-Sitkiewicz z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji. - Zostaną również przeprowadzone badania na obecność we krwi alkoholu i środków odurzających - dodała policjantka.