Warszawa. Mężczyzna wysadził się po awanturze z partnerką

Sąsiedzi relacjonują, że mężczyzna był pijany. Zabarykadował się w domu. – Zadzwonił do mnie i powiedział, że się wysadzi. Nie wiedziałam, że jest do tego zdolny. Próbowałam do niego oddzwonić, ale nie odbierał – powiedziała „Super Expressowi” siostra agresora Monika. Zanim dobili się do niego strażacy, doszło do eksplozji. Wybuch był tak potężny, że uszkodził nawet dach budynku. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.