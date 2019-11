Warszawa. Miasto chce wydłużyć program in vitro do 2022 r. Jest projekt uchwały w tej sprawie

Rafał Trzaskowski chce przedłużenia warszawskiego programu in vitro do 2022 r. Prezydent Warszawy poinformował w poniedziałek rano, że podpisał projekt uchwały, która pozwoli wspierać w kolejnych latach pary, które borykają się z problemem niepłodności, a chcą mieć własne dziecko.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2018 r. In vitro było jednym z tematów kampanii w Warszawie (East News, Fot: Mariusz Grzelak/REPORTER)

Decyzja o przedłużeniu miejskiego programu in vitro trafi teraz do warszawskiej Rady Miasta.

Rafał Trzaskowski napisał rano na Twitterze, że dla wielu par jedyną szansą na własne dziecko jest właśnie metoda in vitro.

"Chcę, by Warszawa nadal wspierała osoby zmagające się z problemem niepłodności. Dlatego skierowałem do Rady Miasta projekt uchwały przedłużającej warszawski program in vitro" - napisał prezydent stolicy

Najbliższa sesja Rady Miasta zaplanowana jest na czwartek, 7 listopada.

Warszawa. Miejski program in vitro w kampanii wyborczej

Temat wsparcia dla osób starających się o dziecko, dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego, pojawił się w ubiegłorocznej kampanii samorządowej.

Zobacz też: Donald Tusk od dawna popiera Władysława Kosiniaka-Kamysza? Dziennikarka zwróciła uwagę na jeden szczegół

Ówczesny kandydat na prezydenta stolicy, Rafał Trzaskowski, podkreślał, że chce kontynuacji programu w Warszawie.

– Miasto wzięło na siebie kwestię finansowania programu in vitro, po tym jak rząd PiS i Patryk Jaki skasowali program ogólnokrajowy. Moja deklaracja jest jasna, jeżeli zostanę prezydentem to ten program będzie nie tylko kontynuowany, ale on będzie rozszerzony – zapowiadał Trzaskowski we wrześniu 2018 r.

Wytykał też swojemu konkurentowi Patrykowi Jakiemu odmienne podejście do tej kwestii. Kandydat PiS podkreślał, że w tej sprawie zgadza się ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa. Prawie 2000 par skorzystało w programu in vitro

W lutym tego roku Rada Miasta w Warszawie zdecydowała o przekazaniu dodatkowych środków na program in vitro. Ze stołecznego budżetu tylko w 2019 r. trafiło na ten cel 10 mln zł.

Z programu in vitro w Warszawie skorzystało prawie 2000 par. Dzięki niemu urodziło się 275 dzieci. Podobne programy, w których to miasto wspiera starających się o dzieci rodziców, działają m.in. w Bydgoszczy, Łodzi czy we Wrocławiu.

Źródło: Urząd Miasta w Warszawie