Warszawa. Miasto myje ulice wodą z basenów

Woda z miejskiego basenu na Pradze-Południe posłużyła do umycia 200 km warszawskich ulic. Akcję wypompowywania koordynowali strażacy z OSP Wesoła. W efekcie 11 pojazdów zatankowało do cystern 100 m3 wody z pływalni Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13.

Jak podkreśla stołeczny ratusz, to kolejna inicjatywa użycia basenowej wody do czyszczenia miasta. W marcu 510 m3 wody z pływalni przy ul. Jagiellońskiej posłużyło do umycia 300 km jezdni. Za tydzień podobna akcja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem wody z pływalni Wodnik zlokalizowanej również na Pradze-Południe.