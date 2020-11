Warszawa. Miasto pomoże w transporcie chorych do szpitala na Stadionie Narodowym

"W zajezdni przy ulicy Stalowej trwa właśnie dostosowywanie miejskich autobusów. Zostaną one wyposażone w specjalne stanowiska z tlenem czy przegrody ochronne dla kierowców. Transport autobusem będzie dostępny dla pacjentów, którzy mogą taką podróż odbyć na siedząco, nawet z zapewnioną ciągłą tlenoterapią. Zakładamy, że autobus będzie mógł przewieźć jednocześnie ok. 30 pacjentów. Obecnie do transportu chorych przeznaczone są dwa autobusy o długości 12 m, jednak zadeklarowaliśmy, że w razie potrzeby jesteśmy gotowi udostępnić również pojazdy przegubowe" – podaje Karolina Gałecka z warszawskiego ratusza.