Warszawa. Mieszkańcy dziękują policjantom za pracę, którą wykonują

Koronawirus w Warszawie. Na policjantów czekała miła niespodzianka

Mieszkańcy w wyjątkowy sposób postanowili podziękować za poświęcenie i wysiłek, który każdego dnia wkładają warszawscy funkcjonariusze. To właśnie oni dbają o to, abyśmy czuli się bezpiecznie. Nie po raz pierwszy okazuje się, że na pozór niewielki gest może mieć naprawdę ogromne znaczenie. Mały artysta, który stworzył obrazek, może być z siebie dumny. To nie tylko dawka uśmiechu, ale również ogromna motywacja do dalszego działania. Nie bez przyczyny, kiedy tylko zdjęcie arcydzieła pojawiło się w sieci, spotkało się z tak ogromnym odzewem ze strony Internautów.