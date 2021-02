Warszawa. Mógł ukraść nawet kilka samochodów jednego dnia

Do zatrzymania doszło 28 stycznia wieczorem. Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu przez kilka dni ścigali złodzieja luksusowych aut, co do którego podejrzewano, że jednego dnia mógł ukraść nawet kilka pojazdów. Okazało się, że poruszał się on również markowym pojazdem.