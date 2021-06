Warszawa. Most Anny Jagiellonki. Dla upamiętnienia pierwszej przeprawy przez Wisłę

Most Południowy otrzymał imię władczyni przy akceptacji wszystkich radnych. Nikt nie był przeciwny. To zaskakujące, bo wcześniej zapowiadał się konflikt. Propozycja prezydenta nie była bowiem jedyna, były konkurencyjne pomysły. Wielu radnych było za pozostawieniem nazwy most Południowy, ale zgłaszano także inne nazwy mostu, między innymi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy też Legionów.