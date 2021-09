Drogowcy muszą wymienić dylatację na jezdni na wschodniej części przeprawy. Stara szczelina jest wyeksploatowana. Podjęta została decyzja o niezwłocznej wymianie elementu, który w takim technicznym stanie może nie odgrywać dostatecznie dobrze swojej roli. Aby dokonać naprawy, trzeba wydobyć stary materiał i zastąpić go nowym.

Przez trzy tygodnie z ruchu zostaną wyłączone lewe pasy obu jezdni w rejonie skrzyżowania trasy mostu z Wybrzeżem Szczecińskim. Następnie z ruchu wyłączony zostanie pas środkowy na obu jezdniach. W trzecim etapie prac kierowcy nie będą mogli korzystać z prawego pasa jezdni w kierunku centrum oraz z pasa do jazdy na wprost w stronę Pragi.

Warszawa. Most Świętokrzyski do naprawy. Utrudnienia do końca października