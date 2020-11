Warszawa. MPWiK chce przesunąć termin użytkowania mostu pontonowego

- MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wczoraj, tj. 16.11.2020 r. zwróciło się do wojska o możliwość eksploatacji mostu pontonowego do 15.12.2020 r. Procedura związana z przedłużeniem umowy jeszcze trwa, dlatego nie jest możliwe określenie kosztów - napisał rzecznik stołecznych wodociągów i kanalizacji Marek Smółka.

Z kolei rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała na Twitterze, że "budowa alternatywnego przesyłu ścieków idzie zgodnie z planem i wkrótce się zakończy. Przewiert ma już ponad 400 m długości. MPWiK zwrócił się też do wojska o utrzymanie mostu pontonowego do czasu podłączenia przesyłu z układu tymczasowego do nowego kolektora".

Warszawa. Możliwe przesunięcie terminu zbudowania rurociągu

Kilka dni temu prezes Wód Polskich wyraził obawę, że do końca grudnia nie uda się zbudować nowego rurociągu pod Wisłą i puścić nim ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka".

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło 29 sierpnia. Od tego czasu do 27 października MPWiK zrzuciło do Wisły – według Wód Polskich – ponad 10 mln sześc. nieoczyszczonych ścieków.