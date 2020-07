Warszawa. Muzeum POLIN przedstawia pierwszy podcast "Tu Muranów"

Od poniedziałku, 27 lipca, w Muzeum POLIN jest możliwy do słuchania podcast "Tu Muranów". Jest to wielogłosowa opowieść, przedstawiająca historię warszawskiego osiedla, od czasów przedwojennych aż do współczesności. Nagranie związane jest z wystawą czasową proponowaną przez Muzeum.

