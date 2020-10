Warszawa. Na Bemowie rośnie góra śmieci

- To już przechodzi ludzkie pojęcie. Od lat nie mamy tu żadnych kontenerów. Rzucają nam tu śmierci i nikt nic z tym nie robi. Za chwilę zrobi się tu wylęgarnia szczurów. Jak się okazuje sprawa była zgłaszana rok temu do Urzędu Dzielnicy, ale nikt nie kiwnął w tej sprawie nawet palcem. - Było zgłaszane, ale zero odzewu – mówi "Super Expressowi" lokatorka.