Warszawa. Na Bielanach poleje się krew. Cel jest szczytny

Warszawa potrzebuje krwi

W stolicy ruszyła wielka zbiórka krwi dla Warszawy. Inicjatywa wystartowała dzisiaj (19.05.), a zakończy się wraz z końcem czerwca. Wszyscy chętni do oddania krwi, mogą to zrobić w każdy wtorek między godzinami 9:00 a 14:00 przed Urzędem Dzielnicy Bielany. Przed urzędem został ustawiony specjalny krwiobus - autobus przystosowany do pobrań krwi od ochotników.