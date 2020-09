Warszawa. Na Lotnisku Chopina o 2/3 mniej pasażerów niż przed rokiem

Od początku roku Lotnisko Chopina obsłużyło 3 mln 828 tys. pasażerów, czyli o 66,2 procent mniej niż rok temu. W ruchu krajowym było to 446 tys. osób (spadek o 61 procent). "Regularne połączenia rejsowe wybrało 2,944 mln podróżnych (spadek o 67 procent), niskokosztowe – 796 tys. (spadek o 62,7 procent), natomiast czartery – 534 tys. osób (spadek o 64,8 procent). Większość pasażerów - 60,3 procent - podróżowała w strefie Schengen" – poinformowały służby prasowe lotniska.

Port uruchomił loty krajowe w czerwcu. W lipcu uruchomiono loty zagraniczne. W sierpniu z usług portu skorzystało 653 tys. pasażerów, co oznacza spadek o 66,3 proc. w porównaniu do sierpnia poprzedniego roku. W tym samym czasie na lotnisku wykonano 7,3 tys. pasażerskich operacji lotniczych. Było to o 57,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.