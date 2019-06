Warszawa: na lotnisku Chopina uruchomiono bramki biometryczne do automatycznej odprawy. Od teraz proces zajmie kilka sekund

Warszawa: na lotnisku Chopina w Warszawie uruchomiono specjalne braki umożliwiające pasażerom samodzielną odprawę. Od teraz fizyczny kontakt z funkcjonariuszami Straży Granicznej nie będzie konieczny

Warszawa – bramki biometryczne na lotnisku Chopina

Warszawa – bramki ABC również w Modlinie

Na lotnisku Chopina uruchomiono 10 bramek dla pasażerów odlatujących oraz 10 dla pasażerów przylatujących spoza strefy Schengen. Dzięki temu znacznie skróci się czas odprawy, gdyż kontrole za pomocą bramek ABC trwają z reguły tylko kilkanaście sekund. Wiadomo, że 5 bramek biometrycznych ustawiono także na lotnisku w Modlinie. Aby się przy nich odprawić, należy zeskanować dokument (paszport biometryczny lub dowód) przykładając go do czytnika. Po wejściu do środka bramka dokona weryfikacji danego pasażera, porównując jego twarz z danymi zawartymi w chipie biometrycznym. Taki system umożliwia sprawdzenie, czy podróżny posługuje się swoim dokumentem i czy nie jest osobą poszukiwaną. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, drzwi wejściowe do bramki automatycznie się otworzą.