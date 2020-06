Warszawa. Na Ochocie będzie strefa płatnego parkowania

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analiz potrzeb parkingowych mieszkańców, inwentaryzacji obowiązujących organizacji ruchu, nieprawidłowości w parkowaniu oraz przedstawienia propozycji zmian w organizacji ruchu. Wszystko to powinno być zrobione do końca listopada.

Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że jest zdeterminowany, aby chronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów. Doświadczenia z istniejącej SPPN potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy. Skłania ich też do krótszego postoju. Tym samym zwiększa rotację i ułatwia znalezienie wolnego miejsca przyjezdnym oraz mieszkańcom. Mieszkańcy mogą zakupić abonament, uprawniający do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.