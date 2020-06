Warszawa. Na placu Zbawiciela zabawa i wybawienie

”Otwórzmy plac Zbawiciela i uczyńmy go kawiarnią plenerową #WolnyZbawix” - zaapelowali do prezydenta Rafała Trzaskowskiego aktywiści, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Zorganizowali wspólną konferencję.

Pomysł jest taki: w letnie weekendy na Zbawiciela, placu, który w ostatnich latach był tak gorącym miejscem, że zyskał przezwisko placu hipstera, znów mogliby gromadzić się imprezowicze spragnieni zabawy, towarzystwa i radości. Aby stworzyć im bezpieczne warunki - przestrzeń do spotkań pozwalającą zachować stosowne odległości, należałoby poszerzyć terytorium tej plenerowej kawiarni.

Warszawa. Miasto chce się znów bawić

- Stwórzmy tu jedną wielką kawiarnię plenerową. Władze miasta mogłyby to zrobić w ciągu kilku dni i niedużym kosztem. Jedyne, czego potrzeba, to decyzja - powiedział Beniamin Łuczyński, rzecznik Muisto Jest Nasze. - Już nasiedzieliśmy się w domach podczas pandemii koronawirusa, warszawiacy wylegli na ulice, do parków i na bulwary. Nadal jednak musimy utrzymywać dystans, dlatego na placu Zbawiciela potrzeba więcej miejsca dla ogródków kawiarnianych.