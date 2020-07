Warszawa. Na Ursynowie można zostać sponsorem zieleni

O pomyśle opowiadał w radiu RDC wiceburmistrz Ursynowa Bartosz Dominiak. Podkreślił, że wielu mieszkańców wybiera przypadkowe miejsca na sadzenie drzewek. "Chcemy to troszkę uporządkować i zachęcić nowe osoby do tego, że jeżeli mają ochotę, mają pomysł, mają taką potrzebę, to w uzgodnieniu z dzielnicą na terenie dzielnicowym można legalnie posadzić własne drzewo" - mówił Dominiak.