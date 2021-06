Warszawa. Najlepsze książki stolicy. Nagrody ratusza dla pisarek i pisarzy

Tytuł warszawskiej twórczyni przypadł Joannie Rudniańskiej. Nagroda Literacka m. st. Warszawy rozdawana jest w kilku kategoriach - proza, poezja, literatura dziecięca i książka o tematyce warszawskiej. Trafiła ona do Zyty Rudzkiej za książkę „Tkanki miękkie”, Radosława Jurczaka za poetycki tom „Zakłady holenderskie”. Za najlepszą książkę dla najmłodszych czytelników uznana została kolejna wspaniała praca Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych” - kompilacja komiksu, rysowanego zielnika oraz wydawnictwa nawiązującego do dawnych ksiąg przyrodniczych. Najdoskonalsza warszawska opowieść to książka Grzegorza Piątka „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949” - postrzegana okiem architekta, krytyka i historyka architektury relacja dotycząca planów rekonstrukcji miasta.