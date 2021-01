Warszawa. Napad na pracownika sklepu. Zadawali ciosy kijem, kopali i bili po głowie

Komisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji poinformowała we wtorek o brutalnej napaści, do której doszło kilka dni temu przed godz. 22.00 w warszawskiej dzielnicy Bemowo.

- Pracownik ochrony zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, którzy przed zamknięciem sklepu weszli do toalety. Kiedy wszedł do pomieszczenia i poprosił o opuszczenie terenu sklepu, obaj wyzywali mężczyznę, krzyczeli, że nie wyjdą. Po kilkunastu minutach awantury, oburzeni w końcu opuścili sklep. Na tym jednak nie zakończyli - opisuje przebieg zdarzenia policjantka. – Po kilkunastu minutach wrócili. Kiedy spostrzegli mężczyznę, rzucili się na niego, uderzali go kijem, bili po głowie i kopali po ciele – dodaje.