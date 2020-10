Warszawa. Napadł na ochroniarza i próbował ukraść towar. Został zatrzymany

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na Woli. Z ustaleń policji wynika, że 33-letni mieszkaniec stolicy po wejściu do sklepu od razu skierował się do alejki z artykułami przemysłowymi.

"Nie zważając na inne osoby i pracowników sklepu, pakował do swojej torby szczoteczki do zębów i maszynki do golenia o wartości ponad 1500 złotych. Po chwili skierował się prosto do wyjścia, nie płacąc za towar. Na to zareagował pracownik ochrony. Mężczyzna, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionych rzeczy, rzucił się na ochroniarza, szarpał się z nim i uderzył go w twarz. W końcu wyrwał się i uciekł" – podaje kom. Marta Sulowska z warszawskiej policji.