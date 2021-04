Warszawa. Narkotyki i nielegalna wytwórnia tytoniu. Policja zatrzymała dwie osoby

Policjanci z warszawskiego Mokotowa wraz z funkcjonariuszami z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej ustalili, że 42-letni Artur N. i jego o rok młodszy kolega Paweł P., mogą posiadać znaczne ilości narkotyków i nimi handlują. Mundurowi mieli także informacje o tym, że mężczyźni prawdopodobnie zajmują się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych.

Śledczy zajmujący się sprawą udali się w rejon garaży zlokalizowanych na Białołęce, gdzie mieli przebywać podejrzani. Po dłuższej obserwacji funkcjonariusze zauważyli 42-latka jak wjeżdżał do jednego z garaży citroenem. Drugi z mężczyzn przyjechał w to miejsce jaguarem. Służby miały uzasadnione podejrzenie, że tego dnia może dojść do sporej transakcji.