Warszawa. Narkotyki leciały przez okno samochodu. Kierowca trafił do aresztu

Warszawa. Narkotyki wyrzucił przez okno samochodu

Zaraz przed godziną 1:00 w nocy mundurowi patrolujący ulice Puławską na Ursynowie zauważyli audi. Na widok radiowozu kierowca zaczął się nerwowo zachowywać i za wszelką cenę próbował zapiąć pasy bezpieczeństwa. W związki z tym policjanci dali mu znak do zatrzymania się, do kontroli.

W środku znajdowały się trzy woreczki strunowe z białym proszkiem i tabletkami. Kierowca początkowo zapierał się i nie chciał powiedzieć, co wyrzucił i skąd to ma. Po chwili przyznał, że to amfetamina, mefedron i xanax, które ma na własne potrzeby. Badanie narkotesterem potwierdziły, że to wymienione środki psychoaktywne. 34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.