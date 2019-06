Warszawa. Nastolatek na hulajnodze uderzył w turystkę, kobieta dostała mandat. Przełom w sprawie

Warszawa. Stołeczna policja zmienia zdanie ws. zderzenia hulajnogi z turystką. Czeszka początkowo została ukarana mandatem, jednak wszystko wskazuje na to, że nie będzie musiała płacić.

Do zdarzenia doszło w kwietniu na Krakowskim Przedmieściu. Nastolatek jechał na hulajnodze, nie wyhamował i uderzył w turystkę z Czech, która pozowała do zdjęć. Uderzenie było tak duże, że kobieta miała rozciętą głowę, trafiła do szpitala. Zanim do tego doszło, policja po przesłuchaniu świadków i obejrzeniu monitoringu uznała, że winną wykroczenia jest Czeszka. Turystka została ukarana mandatem w wysokości 50 złotych. Według policji, to ona nie zachowała szczególnej ostrożności.