Warszawa. Nastolatkowie brutalnie pobili kolegę. Pomylili go z inną osobą

Nastolatkowie działali wspólnie. Bili ofiarę pięściami po twarzy i ciele, kopali po brzuchu, wyzywali, poniżali i grozili, że go zabiją. Zakładali chłopcu na głowę foliową torbę i odcinali dopływ powietrza, obserwując, czy się dusi. 16-latek o mało nie zmarł. Kiedy był całkowicie bezbronny, przeszukali go. Ukradli mu metalową pałkę teleskopową, chusteczki, gumy do żucia oraz zapalniczkę. Później zorientowali się, że pomylili go z inną osobą. Nic jednak z tym nie zrobili.