Warszawa. Nie chcieli zabrać bezdomnej do szpitala. Wybuchła awantura

- Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zapytałem świadków zdarzenia, co się dzieje. Usłyszałem: "chyba k… widzisz". Przeprowadziliśmy wywiad i wykonaliśmy wstępne badanie poszkodowanej. Okazało się, że wszystkie parametry są w normie, a pani nic poważnego się nie dzieje. Zgłaszała tylko nudności i jeden incydent wymiotny kilka godzin wcześniej. Nie była wychłodzona i nie kwalifikowała się do tego, żeby ją zabrać do szpitala - opowiedział "Super Expressowi" pan Marek, kierownik zespołu.