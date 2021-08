Warszawa. Nie takie wesołe miasteczko. Sami egzekwowali wypłatę pensji

Pracownicy warszawskiego lunaparku, rozczarowani wysokością swojej gaży, zdecydowali się zmusić pracodawcę do sumiennego rozliczenia się. Grożąc mu nożem, zmusili do sprzedaży telefonu w lombardzie, a zapłatę zabrali na poczet wynagrodzeń. Grozi im za to do 10 lat więzienia.