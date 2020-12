Warszawa. Nie żyje Osiołek Franek, który mieszkał w szopce na Bielanach. Zastąpi go muł

Franciszek to bez wątpienia najbardziej znany osioł w Warszawie. Przez ostatnie 18 lat mieszkał w szopce przy kościele kamedułów przy Lesie Bielańskim. Największym zainteresowaniem cieszył się w okresie świąt Bożego Narodzenia, to wówczas odwiedzało go najwięcej dzieci, które przynosiły mu mnóstwo przysmaków.