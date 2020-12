Warszawa. Niedosłyszący Ciastek zagubił się w mieście

Funkcjonariusze straży miejskiej ok. godz. 14.30 patrolowali okolice Ogrodu Krasińskich. W pewnym momencie podbiegła do nich roztrzęsiona kobieta i zapytała, czy nie widzieli w pobliżu średniej wielkości psa.

Jak wyjaśniła, pupil uciekł jej sprzed sklepu przy ul. Bonifraterskiej. Jest głuchy, więc nie reaguje na jej wołanie, a sam nie wróci do domu. Strażnicy rozpoczęli poszukiwania.

Kilkanaście minut później zauważyli czworonoga, którego wygląd pasował do opisu. Pies kręcił się po ulicy Długiej i był wyraźnie zdezorientowany.

Jeden ze strażników podszedł do psa, a gdy ten oswoił się z jego zapachem, wziął go na ręce. W ten sposób 9-letni Ciastek wrócił do swojej pani. Właścicielka wyjaśniła, że pies jest z nią od niedawna i nie zna jeszcze okolic nowego domu.