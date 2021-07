Warszawa. Niegodziwa opiekunka. Podbierała starszej pani biżuterię

Miała troszczyć się o schorowaną kobietę. Rodzina płaciła jej za to pensję. Tymczasem opiekunka obecność w domu podopiecznej wykorzystywała również do tego, by przeszukiwać szuflady w poszukiwaniu cennych rzeczy, które odnosiła do lombardu. Teraz może jej za to grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.