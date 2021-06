Warszawa. Niematerialne miasto. Historia, tango, bazary i kawiarenki

"Wizerunek Warszawy tworzą nie tylko architektura i urbanistyka, jej szata materialna, domy, ulice, place czy zieleń. O jej niepowtarzalności stanowi również to, co niematerialne, co składa się na kulturową i duchową tkankę miasta: zachowane w międzypokoleniowym przekazie praktyki i wspólnotowe działania, kultywowane obyczaje i tradycje, które budują tożsamość kulturową warszawiaków, kształtują ich związek z miastem, współtworzą więzi społeczne" - wyjaśniają organizatorzy.