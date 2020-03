Warszawa. Niewidzialna wystawa prosi o pomoc. "To nasze być, albo nie być"

Koronawirus w Warszawie. Niewidzialna Wystawa potrzebuje pomocy

Niewidzialna wystawa to jedyne takie miejsce w stolicy. Mimo że przez 8 lat działalności dostarczała zwiedzającym niewidzialnych, lecz zupełnie realnych, a przez to niezwykłych doświadczeń, jej dalsze funkcjonowanie wisi na włosku. To kolejna już warszawska instytucja kulturalna, która zmaga się z trudną sytuacją finansową. By mogła dalej funkcjonować, konieczna jest nasza pomoc. W związku z tym ruszyła sprzedaż biletów na drugą połowę tego roku. Dodajmy, że niewidzialny poratunek kosztuje jedyne 25 złotych, a vouchery dostępne są tutaj.