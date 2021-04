Warszawa. Nikt nie płaci za groby komunistów, a mogiły na Powązkach stoją

Grobowiec Marchlewskiego ma gigantyczne rozmiary – powierzchnia ta mogłaby pomieścić blisko 42 zwykłe groby. Jak się okazuje jeszcze więcej, bo 78 zwykłych grobów, mogłoby stanąć w miejscu pochówku Bieruta. Dwie pozostałe mogiły, mimo że nieco mniejsze, to znajdują się w centralnej części Alei Zasłużonych na Powązkach .

Sprawa bulwersuje ze względu na to, jak osoby te zapisały się na polskich kartach historii. Bierut uznawany jest za jednego z największych polskich zbrodniarzy, Gomułka został zapamiętany m.in. jako ten który kazał strzelać do robotników, natomiast Świerczyński w wojnie polsko-bolszewickiej stanął po stronie wroga.

Odkryto masowy grób z okresu II wojny światowej. Wśród ofiar kobiety i dzieci

Warszawa. Kto płaci za groby? Urząd Miasta komentuje

Dlaczego w takim razie władze utrzymują nadal mogiły? Urząd Miasta przypomniał, że zgodnie z ustawą o cmentarzach, "wzbronione jest użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych albo wartość artystyczną".

- Jeśli są to pamiątki, to raczej złowrogie i powinny trafić do miejsca przeznaczonego dla takich pamiątek – skomentował sprawę Tadeusz Płużański, prezes fundacji "Łączka", która czuwa nad kwaterą, gdzie Rosjanie potajemnie chwali swoje ofiary.