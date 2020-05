Warszawa. Nowe oblicze parku Michałowskiego

Warszawa - decydują mieszkańcy

W pierwszym etapie prac powstanie murawa w otoczeniu rabat kwietnych. Będzie to miejsce na spotkania, rekreację i pikniki. Pojawi się nowy żywopłot, ławki oraz zgłoszone w budżecie partycypacyjnym miejsca do gry w szachy lub warcaby. Ponadto zaplanowane budowę wybiegu dla psów, na którym znajdzie się tor przeszkód, pojawi się również łąka kwietna. Zaplanowane alejki zaprojektowane z myślą by ich nawierzchnia przepuszczała wodę do gleby.